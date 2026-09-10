БПЛА атаковали судно с гражданами Азербайджана в Черном море, есть погибшие

БПЛА атаковали судно с гражданами Азербайджана в Черном море, есть погибшиеВ Черном море БПЛА атаковали иностранное грузовое судно «ТЕДИ», на борту которого находились граждане Азербайджана.
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