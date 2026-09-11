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Смоленская Газета

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11 сентября. События дня

11 сентября. События дня

Над Смоленской областью сбили два украинских беспилотника Вадим Краснощёков: Выбирая контрактную службу, вы выбираете не просто профессию, а призвание Василий Анохин обсудил с Патриархом Кириллом проекты для Смоленщины Депутат Смоленского горсовета Елена Потапенкова рассказала об отправке помощи бойцам СВО Василий Анохин: Смоленск готовится к масштабным торжествам Василий Анохин: Оформление мер поддержки семей с детьми должно быть понятным и доступным .

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