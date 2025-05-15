Авербух покаялся после слов об Арзамасовой — признал, что совершил ошибку

Тренер сокрушается из-за того, что его неправильно поняли. Илья Авербух Pavel Kashaev/Global Look PressБрак Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха изначально привлекал чрезмерное внимание публики из-за большой разницы в возрасте супругов.
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