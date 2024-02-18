Путин заслушал первые доклады Шойгу и Герасимова о взятии под контроль Авдеевки

Российский президент Владимир Путин заслушал первые доклады главы министерства обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) страны Валерия Герасимова об окончании операции по взятию под контроль украинской Авдеевки.
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