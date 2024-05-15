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Эрдоган провел заседание после сообщений о возможной попытке госпереворота

Эрдоган провел заседание после сообщений о возможной попытке госпереворота

Global Look Press/IMAGO/Turkish presidency apaim Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения своего соратника, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятности попытки госпереворота, готовящегося в рядах правоохранительных органов.

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