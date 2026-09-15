Россия на десять дней оставила Армению без своего газа

Россия на десять дней приостановила поставки газа в Армению из-за планового ремонта газопровода. Ереван обещает избежать перебоев за счет резервов и дополнительных поставок из Ирана.
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