Ральф Шумахер: «Стролл талантливее, чем некоторые пилоты «Ф-1», но слаб на фоне Алонсо. Посмотрим, есть ли у Ланса долгосрочное будущее»

Шумахер оценивает выступления канадца в паре с новым напарником Фернандо Алонсо как неудовлетворительные и предполагает, что владелец команды Лоренс Стролл может заменить собственного сына.
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