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В Совфеде назвали главные итоги уходящего года

В Совфеде назвали главные итоги уходящего года

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Центральным событием 2024 года для России стали выборы президента страны, на которых убедительную победу одержал Владимир Путин, в современной обстановке это – не только доверие к лидеру страны, но и поддержка его курса, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

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