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Захарова назвала власти Украины группой клоунов под эгидой НАТО

Захарова назвала власти Украины группой клоунов под эгидой НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что СВО представляет собой «нападение» РФ как на Украину, так и на «основные ценности».

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