Захарова назвала власти Украины группой клоунов под эгидой НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что СВО представляет собой «нападение» РФ как на Украину, так и на «основные ценности».
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что СВО представляет собой «нападение» РФ как на Украину, так и на «основные ценности».
Свежие комментарии