Власти Армении пролили свет на планы в отношении ОДКБ, назвав одну важную дату

Спикер Нацсобрания Армении объяснил, почему не будет участвовать в декабрьских мероприятиях ОДКБНакануне стало известно, что ни премьер Армении, ни министр обороны, ни глава МИД не посетят сегодня Белоруссию для участия в мероприятиях по линии ОДКБ.
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