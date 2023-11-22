Власти Армении пролили свет на планы в отношении ОДКБ, назвав одну важную дату

Спикер Нацсобрания Армении объяснил, почему не будет участвовать в декабрьских мероприятиях ОДКБНакануне стало известно, что ни премьер Армении, ни министр обороны, ни глава МИД не посетят сегодня Белоруссию для участия в мероприятиях по линии ОДКБ.