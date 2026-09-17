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Культуромания

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Около миллиона школьников отправятся на предприятия в рамках Всероссийской профориентационной недели

Около миллиона школьников отправятся на предприятия в рамках Всероссийской профориентационной недели

С 1 по 11 октября 2026 года пройдет федеральный этап Всероссийской профориентационной недели в рамках проекта «Больше, чем работа» программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и Единой модели профориентации «Билет в будущее».

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