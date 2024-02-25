Kan: план сделки с ХАМАС предполагает освобождение одного заложника за день

Условия сделки, которая обсуждается с палестинским радикальным движением ХАМАС, предполагают возвращение одного заложника из Газы в обмен на день паузы в боевых действиях и возможном освобождении из израильских тюрем 10 палестинских заключенных.
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