Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Джонсон, гаденыш, если ты считаешь, что Россия нападет на страну НАТО, то запомни - это будет твоя страна! И ещё запо...Экс-премьер Брита...
  • imac93 См
    Какой Жириновский?! Этот просто дебил - не умеет ни говорить, ни слушать. Он даже не смешон, а попросту ничтожен. Как...Слуцкий: саммит G...
  • Анастасия Гончарова
    дебилоидное существо... что еще хрюкать то ! Как же они всем уже опостылели эти вечно попрошайнические оборванцы.... ...Глава МИД Украины...

Kan: план сделки с ХАМАС предполагает освобождение одного заложника за день

Kan: план сделки с ХАМАС предполагает освобождение одного заложника за день

Условия сделки, которая обсуждается с палестинским радикальным движением ХАМАС, предполагают возвращение одного заложника из Газы в обмен на день паузы в боевых действиях и возможном освобождении из израильских тюрем 10 палестинских заключенных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору