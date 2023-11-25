В Горячем Ключе ввели режим ЧС из-за ливней

Власти Горячего Ключа приняли решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС из-за ливней и вызванного ими подтопления территорий, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Белопольский.
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