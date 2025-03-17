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Царьград

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Меркурис: операции на севере Украины могут приблизить Армию России к Киеву

Меркурис: операции на севере Украины могут приблизить Армию России к Киеву

Если Россия возобновит активность в северной части Украины, она сможет приблизиться к столице.Операция русских войск через Днепр ознаменует новый оперативный кризис ВСУ.

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