Картахена – Леганес – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Кубок Испании, 5 января 2025

В воскресенье, 5 января, сыграют Картахена и Леганес в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ В конце новости вставляем - Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.