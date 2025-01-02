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Картахена – Леганес – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Кубок Испании, 5 января 2025

Картахена – Леганес – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Кубок Испании, 5 января 2025

В воскресенье, 5 января, сыграют Картахена и Леганес в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ В конце новости вставляем - Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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