Казахстан усиливает контроль на границе и регулирует поставки топлива в Россию

В Казахстане функционируют 59 полицейских постов, где МВД и госорганы тщательно осматривают транспортные средства на границе из-за участившихся случаев незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ).
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