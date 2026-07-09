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Регионы России

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Казахстан усиливает контроль на границе и регулирует поставки топлива в Россию

Казахстан усиливает контроль на границе и регулирует поставки топлива в Россию

В Казахстане функционируют 59 полицейских постов, где МВД и госорганы тщательно осматривают транспортные средства на границе из-за участившихся случаев незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ).

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