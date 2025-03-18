Главное оружие против мошенников – бдительность и знание правил безопасности

В рамках мероприятий по повышению финансовой грамотности и профилактике мошенничества участковый уполномоченный полиции Салехарда провел лекцию для сотрудников Управления федерального казначейства по ЯНАО.
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