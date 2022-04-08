Происшествия

11 подписчиков

Предприниматель из Тамбова подозревается в мошенничестве с присвоением денег покупателей на полтора миллиона рублей

В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову с заявлениями о совершенном мошенничестве стали обращаться жители областного центра.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх