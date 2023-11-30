Polkadot Web3 Фонд инвестирует $1 млн в казначейские On-Chain облигации

29 ноября 2023 года некоммерческая организация Web3 Foundation, стоящая за сетью Polkadot, объявила о пилотных инвестициях в размере 1 миллиона долларов в казначейские векселя США, размещенные в цепочке через Anemoy, управляющего активами Centrifuge Chain, парачейна Polkadot, ориентированного на реальные активы (RWA).