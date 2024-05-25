На этот раз будут действительно перемены к лучшему, а не просто дежурная замена, лакировка и красивые слова

МГ

Малик Гумеров

"Было заявлено об привлечении во власть проявивших себя на СВО бойцов" - Это хотелки , хорошие хотелки , НО ... только хотелки ! Без силовой опоры их не реализовать ! Массово ими можно заменить чиновничество только через гражданскую войну(народа нет как опора - мирно реализовать , а население недееспособное !) !!! А по отдельности - их подставят , могут и посадить !!! И для гражданской - Большевиков нет , вести недееспособных за собой ! А без них - просто зарежут всех овечек - как пушечное мясо ! А Без боя буржуазия свои позиции не сдаст ! Каждый чиновник - это ставленник того или иного клана , олигархии ...... ! Так , что , какой расклад сил в верхах Путин сумеет обеспечтитьь - так и процессы потекут ! Ему нужна своя армия поддержки , которой пока нет ! Путин может назначить любого , НО ! Завтра этого назначенца , окружение Путина , чиновничество ... подставят - подкинут миллион-миллиард и даже в тюрьму кинут ! Он может назначить только того , кто впишется в интересы кланов ! Капитализм и от ее законов невозможно по хотелкам уйти !