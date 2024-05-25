Силовики повязали ещё одного коррупционера в Генералопад КВАДРАТУРА КРУГА Давненько у нас не было чисток генералитета.
На этот раз будут действительно перемены к лучшему, а не просто дежурная замена, лакировка и красивые слова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
"Было заявлено об привлечении во власть проявивших себя на СВО бойцов" - Это хотелки , хорошие хотелки , НО ... только хотелки ! Без силовой опоры их не реализовать ! Массово ими можно заменить чиновничество только через гражданскую войну(народа нет как опора - мирно реализовать , а население недееспособное !) !!! А по отдельности - их подставят , могут и посадить !!! И для гражданской - Большевиков нет , вести недееспособных за собой ! А без них - просто зарежут всех овечек - как пушечное мясо ! А Без боя буржуазия свои позиции не сдаст ! Каждый чиновник - это ставленник того или иного клана , олигархии ...... ! Так , что , какой расклад сил в верхах Путин сумеет обеспечтитьь - так и процессы потекут ! Ему нужна своя армия поддержки , которой пока нет ! Путин может назначить любого , НО ! Завтра этого назначенца , окружение Путина , чиновничество ... подставят - подкинут миллион-миллиард и даже в тюрьму кинут ! Он может назначить только того , кто впишется в интересы кланов ! Капитализм и от ее законов невозможно по хотелкам уйти !
Ответить
5 час.
ВТ
Василий Топчий
ALMA PATER 9,4K подписчиков Подписаться ШОЙГУ - РОДСТВЕННИК ГЛАВЫ ИЗРАИЛЯ? 26 марта 4,3K прочитали Как вы знаете, наш министр обороны Шойгу имеет девичью фамилию Ривлин. Он не просто член "Семьи" (Ельцина), как принято считать. Я не зря всё время вам повторяю, что мы должны понимать, в какой стране мы живём. Что когда говорят о "Семье" (Ельцина), которая до сих пор правит в России - то в виду имеется вовсе не эти две полумные тётки, - жена Ельцина и его дочь. Нет. Речь идёт вот о такой вот "Семье" из десятков тысяч, спаянных кровных родством, строгой дисциплиной, ставший по сути мафией, которая контролирует весь государственный аппарат России.
Ответить
5 час.
Роман Романов
/"У Сталина Был ГУЛАГ" - Она есть и сегодня , и во все времена !!! Гулаг - это управление лагерями - офис - контора ! /Хоть бы грамоте там, в Казахстане то, поднатаскался. ГУЛАГ - Она. 🤣🤣🤣 Домой то приехал? В военкомат ходил, подкроватный воин? 😉
Ответить
1 час.
Свежие комментарии