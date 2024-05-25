Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Тамара Елисеева
    А Шойгу просто пока не потрясли. Не зря же во время войны дочка с зятем развлекаются и живут на широкую ногу.НАШ ВЫБОР начать ...
  • Тамара Елисеева
    Бедные генералы, жизнь просто заставляет их воровать миллиарды. Чем выше должность, тем больше сворованного. Честност...НАШ ВЫБОР начать ...
  • Eduard
    Зачем это вообще начали? Война,а они военных сажают!НАШ ВЫБОР начать ...

На этот раз будут действительно перемены к лучшему, а не просто дежурная замена, лакировка и красивые слова

На этот раз будут действительно перемены к лучшему, а не просто дежурная замена, лакировка и красивые слова

Силовики повязали ещё одного коррупционера в Генералопад КВАДРАТУРА  КРУГА Давненько у нас не было чисток генералитета.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Было заявлено об привлечении во власть проявивших себя на СВО бойцов&quot; - Это хотелки , хорошие хотелки , НО ... только хотелки !    Без силовой опоры  их не реализовать !                Массово  ими можно  заменить  чиновничество только через гражданскую войну(народа нет  как опора - мирно  реализовать  , а население недееспособное !) !!!        А  по отдельности -  их подставят , могут и посадить !!!         И для гражданской  - Большевиков нет  , вести  недееспособных за собой !   А без них - просто зарежут всех овечек - как пушечное мясо !                             А   Без боя буржуазия свои позиции не сдаст !                                      Каждый чиновник - это ставленник  того или иного клана , олигархии ...... !                                                                                            Так , что , какой расклад сил в верхах Путин сумеет обеспечтитьь - так  и процессы потекут !    Ему нужна своя армия поддержки , которой пока нет !                                                                 Путин может назначить любого , НО !   Завтра этого  назначенца  , окружение Путина  ,  чиновничество ... подставят - подкинут миллион-миллиард и даже в тюрьму кинут !        Он может назначить только  того , кто впишется в интересы кланов !     Капитализм и от ее законов  невозможно  по хотелкам уйти !
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5 час.
ВТ
Василий Топчий
ALMA PATER 9,4K подписчиков Подписаться ШОЙГУ - РОДСТВЕННИК ГЛАВЫ ИЗРАИЛЯ? 26 марта 4,3K прочитали Как вы знаете, наш министр обороны Шойгу имеет девичью фамилию Ривлин. Он не просто член &quot;Семьи&quot; (Ельцина), как принято считать. Я не зря всё время вам повторяю, что мы должны понимать, в какой стране мы живём. Что когда говорят о &quot;Семье&quot; (Ельцина), которая до сих пор правит в России - то в виду имеется вовсе не эти две полумные тётки, - жена Ельцина и его дочь. Нет. Речь идёт вот о такой вот &quot;Семье&quot; из десятков тысяч, спаянных кровных родством, строгой дисциплиной, ставший по сути мафией, которая контролирует весь государственный аппарат России.
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5 час.
Роман Романов
/&quot;У Сталина Был ГУЛАГ&quot; - Она есть и сегодня , и во все времена !!! Гулаг - это управление лагерями - офис - контора ! /Хоть бы грамоте там, в Казахстане то, поднатаскался.   ГУЛАГ - Она. 🤣🤣🤣  Домой то приехал? В военкомат ходил, подкроватный воин? 😉
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1 час.

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