Бубнов назвал Промеса преступником и позором «Спартака»

Александр Бубнов, бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР по футболу, прокомментировал ситуацию с голландским нападающим красно-белых Квинси Промесом, который был задержан в Дубае и из-за этого пропустит матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».