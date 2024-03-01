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Бубнов назвал Промеса преступником и позором «Спартака»

Бубнов назвал Промеса преступником и позором «Спартака»

Александр Бубнов, бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР по футболу, прокомментировал ситуацию с голландским нападающим красно-белых Квинси Промесом, который был задержан в Дубае и из-за этого пропустит матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

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