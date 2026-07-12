Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 536 подписчиков

Прокурор проверил условия жизни детей в центре «Отрадненский»

Прокурор проверил условия жизни детей в центре «Отрадненский»

Сотрудник прокуратуры посетил ГКУ СО КК «Отрадненский СРЦН». В рамках визита помощник прокурора ознакомился с условиями проживания несовершеннолетних, а также с организацией образовательного процесса и досуга в указанном учреждении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии