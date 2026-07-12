Прокурор проверил условия жизни детей в центре «Отрадненский»

Сотрудник прокуратуры посетил ГКУ СО КК «Отрадненский СРЦН». В рамках визита помощник прокурора ознакомился с условиями проживания несовершеннолетних, а также с организацией образовательного процесса и досуга в указанном учреждении.
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