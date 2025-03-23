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Испания выбьет Нидерланды и выйдет в 1/2 финала Лиги наций, уверены букмекеры

Испания выбьет Нидерланды и выйдет в 1/2 финала Лиги наций, уверены букмекеры

Сборная Испании примет Нидерланды в ответном матче 1/4 финала Лиги наций. Первая игра в Роттердаме завершилась со счетом 2:2.

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