В Польше обвинили Зеленского в публичном оскорблении Навроцкого

Церемония вручения украинской госнаграды неожиданно обернулась новым политическим скандалом. В Польше обвинили Владимира Зеленского в том, что он использовал торжественное мероприятие для заочного выпада в адрес президента Кароля Навроцкого, чем в очередной раз обострил отношения между двумя странами.