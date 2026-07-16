В Польше обвинили Зеленского в публичном оскорблении Навроцкого

Церемония вручения украинской госнаграды неожиданно обернулась новым политическим скандалом. В Польше обвинили Владимира Зеленского в том, что он использовал торжественное мероприятие для заочного выпада в адрес президента Кароля Навроцкого, чем в очередной раз обострил отношения между двумя странами.
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