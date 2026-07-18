Николаев о фоле Соболева на Жедсоне: «Это не красная. Он низко попал, нет дополнительного усилия, скорости. Никакого ВАР-вмешательства не может быть»

Алексей Николаев прокомментировал спорный эпизод с участием Александра Соболева . Нападающий « Зенита » на 18-й минуте матча со « Спартаком » за OLIMPBET Суперкубок России сбил полузащитника москвичей Жедсона Фернандеша недалеко от центра поля.
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