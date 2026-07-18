НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Николаев о фоле Соболева на Жедсоне: «Это не красная. Он низко попал, нет дополнительного усилия, скорости. Никакого ВАР-вмешательства не может быть»

Алексей Николаев прокомментировал спорный эпизод с участием Александра Соболева . Нападающий « Зенита » на 18-й минуте матча со « Спартаком » за OLIMPBET Суперкубок России сбил полузащитника москвичей Жедсона Фернандеша недалеко от центра поля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии