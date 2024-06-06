ARM-процессоры вытеснят Intel и AMD. Они могут занять половину рынка

ARM-процессоры могут занять более 50% рынка ПК и ноутбуков к 2029 годуК 2029 году процессоры на архитектуре ARM могут занять более 50% рынка чипов для десктопов и мобильных ПК об этом сообщил генеральный директор британского холдинга ARM Holdings Рене Хаас.