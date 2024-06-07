В Москве вручат балетный «Оскар»

Объявлена программа Международный балетный Фестиваль Бенуа де ла Данс. Инна ФоминаНа Исторической сцене Большого театра 25 и 26 июня пройдет очередной Международный балетный Фестиваль Бенуа де ла Данс, который присуждается за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.