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В Москве вручат балетный «Оскар»

В Москве вручат балетный «Оскар»

Объявлена программа Международный балетный Фестиваль Бенуа де ла Данс. Инна ФоминаНа Исторической сцене Большого театра 25 и 26 июня пройдет очередной Международный балетный Фестиваль Бенуа де ла Данс, который присуждается за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

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