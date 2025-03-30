Windows скрытно загружает систему: 3 настройки, замедляющие компьютер

Если вы заметили, что ваш компьютер стал работать медленнее, даже при отсутствии запущенных ресурсоемких приложений, возможно, причина кроется в настройках Windows, которые в фоновом режиме используют оперативную память.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии