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Путин о словах Макрона про прекращение огня во время Олимпиады: «Мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда будем исходить из интересов России»

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024.

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