Прошла огонь, воду и асфальтовый каток: ZEEKR подвергла свою батарею экстремал...

Прошла огонь, воду и асфальтовый каток: ZEEKR подвергла свою батарею экстремальным испытаниямНа прошлой неделе принадлежащая автомобильному концерну Geely марка ZEEKR продемонстрировала перспективную тяговую батарею на основе LFP-ячеек, которая получила обозначение Golden Brick Battery.
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