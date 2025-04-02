Названы разрушающие отношения тренды из соцсетей

Блогеры учат людей проверять, анализировать и классифицировать потенциальных партнеров, а не взаимодействовать с ними по-настоящему, предупредила психолог, консультант по сексу и отношениям Барбара Сантини.
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