📷⚡️Эстонская компания Frankenburg Technologies планирует провести испытания ракеты класса «воздух-воздух» Mk1 для борьбы с беспилотниками на Украинском театре военных действий конце года.
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