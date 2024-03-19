С 1 мая в регионе будет некому вывозить мусор? 🫣🫣🫣 ФАС предписала до 1 мая отменить приказ о присвоении ООО «ЭкоЦентр» статуса регоператора.
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С 1 мая в регионе будет некому вывозить мусор? 🫣🫣🫣 ФАС предписала до 1 мая отменить приказ о присвоении ООО «ЭкоЦентр» статуса регоператора.