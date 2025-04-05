Йог медитирует на вершинах Гималаев при температурах -30 градусов. Почему он не замерзает

Во время снежной бури в Гималаях альпинисты заметили йога, который медитировал в полном спокойствии. Несмотря на температуру минус 30 градусов Цельсия, он оставался неподвижным, что было запечатлено на видео.
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