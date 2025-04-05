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Йог медитирует на вершинах Гималаев при температурах -30 градусов. Почему он не замерзает

Йог медитирует на вершинах Гималаев при температурах -30 градусов. Почему он не замерзает

Во время снежной бури в Гималаях альпинисты заметили йога, который медитировал в полном спокойствии. Несмотря на температуру минус 30 градусов Цельсия, он оставался неподвижным, что было запечатлено на видео.

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Комментарии
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Maxim
Включить костёр в пупке: он - согреет, я с детства включал отопление кожи, а это - глубже..
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18 час.
Karmadon
Рецепт прост:  нажраться сала и не срать. Го-но внутри преет и тебя греет.
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15 час.
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