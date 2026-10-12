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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду забил в первых двух матчах после отъезда из сборной из-за конфликта с тренером

Криштиану Роналду забил во втором матче подряд. Нападающий « Аль-Насра » отличился на 42-й минуте игры с « Нефтчи » Фергана в Лиге чемпионов Азии .

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