Датский фотограф Серен Солкер - феномен журчания скворцов

Датский фотограф Серен Солкер объездил Европу в поисках завораживающего феномена журчания скворцов.Наиболее известен как человек, создавший различные культовые образы Бьорк, The White Stripes, Пола Маккартни, Дэвида Линча, Эми Уайнхаус, Фаррелла Уильямса, Адель и Патти Смит.
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