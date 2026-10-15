Когда речь заходит о покупке жилья, многие морщатся при упоминании хрущевок. Маленькая кухня, низкие потолки, узкие коридоры — все это звучит как приговор для тех, кто мечтает о просторной и современной квартире.
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