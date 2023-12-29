Депутат Госдумы Картаполов призвал Киркорова купить дроны для фронта

Гости «голой» вечеринки смогут восстановить репутацию трудом и финансами. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов посоветовал певцу Филиппу Киркорову купить беспилотники для нужд армии, сообщила «Фонтанка».
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