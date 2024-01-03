Очень жаль, что наши зубы не волосы: сами по себе не отрастут. Более того, на лечение обычно приходится потратить немало денег, причем чем дольше откладывать визит к стоматологу, тем более ощутимым будет удар по кошельку.
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