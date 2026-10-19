В Череповце хозяева льда оказались сильнее. "Северсталь" в понедельник, 19 октября 2026 года, взяла верх над нижегородским "Торпедо" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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