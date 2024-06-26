Google и Samsung объявили о предстоящих презентациях своих устройств и технологий

Google и Samsung ожидают важные презентации, которые могут изменить ход развития технологий. Компания Google официально анонсировала традиционную презентацию Made by Google, которая состоится 13 августа вместо обычной октябрьской.
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