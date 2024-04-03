Стоимость голосов россиян на черном рынке доходит до 300 тысяч рублей

На черном рынке существует отдельный тип «товара» — записи голосов. Хакеры взламывают аккаунты россиян в мессенджерах и продают украденные аудиосообщения, рассказали в telegram-канале «Кибердружина Ямала».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии