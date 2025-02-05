Второй сезон The Last of Us покажет “довольно жестокие” сцены и вырезанный контен...

Второй сезон The Last of Us покажет “довольно жестокие” сцены и вырезанный контент из игрыВо втором сезоне The Last of Us появятся не только сцены, основанные на сюжете видеоигры, но и вырезанный контент, который изначально не был включен в The Last of Us Part 2.
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