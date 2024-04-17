В Хабаровском крае из-за ледоходов рухнул мост

Мост обрушился в Верхнебуреинском районе Хабаровского края из-за ледохода и большой воды. В поселке Тырма Верхнебуреинского района в результате резкого повышения уровня воды реки Сутырь и заторных явлений в районе моста подтопило шесть жилых домов по улицам Рабочей, Привольной, Железнодорожной и Набережной.