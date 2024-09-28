СК начал проверку по факту ранения девушки из «пневматики» на улице Олеко Дундича

В Санкт-Петербурге сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России ведут расследование инцидента с применением пневматического оружия на улице Олеко Дундича, в результате которого пострадала 14-летняя девочка.
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