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СК начал проверку по факту ранения девушки из «пневматики» на улице Олеко Дундича

СК начал проверку по факту ранения девушки из «пневматики» на улице Олеко Дундича

В Санкт-Петербурге сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России ведут расследование инцидента с применением пневматического оружия на улице Олеко Дундича, в результате которого пострадала 14-летняя девочка.

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