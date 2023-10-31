В России появился FPV-комплекс для обнаружения химических и радиоактивных утечек

Жуковский, 31 октября. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) представил новый разведывательный FPV-комплекс "Хруст", который способен обнаруживать химические и радиоактивные источники загрязнения воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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