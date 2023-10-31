Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

92 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей nirVAna
    ЦЕНА НА ВЕРХАХРоссия увеличила ...
  • Павел Иванов
    Ну может вывести детей из сектора боевых действий в другие страны или на Западный берег?ЮНИСЕФ требует пр...
  • Михаил Васильев
    А зачем об этом трепаться?Российские специа...

В России появился FPV-комплекс для обнаружения химических и радиоактивных утечек

В России появился FPV-комплекс для обнаружения химических и радиоактивных утечек

Жуковский, 31 октября. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) представил новый разведывательный FPV-комплекс "Хруст", который способен обнаруживать химические и радиоактивные источники загрязнения воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх