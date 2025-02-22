Президент США Дональд Трамп крайне разочарован поведением главы киевского режима — заявления Зеленского о том, что Трамп живет «в пространстве дезинформации», и его резко негативное отношение к переговорам с Россией в Белом доме уже охарактеризовали, как «отвратительную реакцию и самый неверный способ» строить отношения с Вашингтоном.