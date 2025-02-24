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Царьград

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Хиджабы в школах — под запрет: В Тульской области приняли решение вслед за Владимирской

Хиджабы в школах — под запрет: В Тульской области приняли решение вслед за Владимирской

В Тульской области вступают в силу новые требования к внешнему виду школьников. Им запретят носить хиджабы и никабыПо информации "Тульской прессы", с 1 марта в регионе начнут действовать новые требования к внешнему виду школьников.

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