Загрязнение воздуха вредит опылителям больше, чем вредителям Максим МорозовНовое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что пчелы и другие полезные насекомые непропорционально страдают от загрязнения воздуха по сравнению с вредителями, уничтожающими урожай.