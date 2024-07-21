Загрязнение воздуха вредит опылителям больше, чем вредителям Максим МорозовНовое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что пчелы и другие полезные насекомые непропорционально страдают от загрязнения воздуха по сравнению с вредителями, уничтожающими урожай.
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