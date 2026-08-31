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Население Швеции сократится почти вдвое к 2100 году

Население Швеции сократится почти вдвое к 2100 году

Население Швеции может сократиться на 4 млн человек к 2100 году из-за низкого притока мигрантов, старения жителей и падения рождаемости, заявили исследователи.

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